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    В Японии паром с пассажирами столкнулся с маяком

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    В Японии паром с пассажирами столкнулся с маяком

    В Японии паром с пассажирами столкнулся с маяком

    У побережья острова Хонсю паром с пятью сотнями пассажиров на борту столкнулся с плавучим маяком. Решается вопрос об эвакуации людей.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию японского агентства Kyodo, пассажирский паром «Фукуока-2» столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из японского порта Акаси.

    На борту парома находятся 509 пассажиров и членов экипажа. По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажирский паром водоизмещением около 9,8 тысячи тонн блокирован и не может продолжать движение. В настоящее время решается вопрос об эвакуации людей.

    Местные СМИ сообщают, что столкновение произошло во время маневрирования парома, к которому при сильном волнении на море должен был причалить санитарный катер, чтобы забрать пассажира, которому экстренно потребовалась медицинская помощь.

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