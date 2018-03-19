ЦИК: за Путина проголосовали более 54 миллионов россиян

В Центризбиркоме сообщили, что действующий лидер страны Владимир Путин получил на президентских выборах 18 марта поддержку абсолютного большинства избирателей.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную Центризбиркомом РФ, Владимир Путин получил на президентских выборах поддержку абсолютного большинства россиян, имевших право участвовать в голосовании. За кандидатуру Путина отдали свои голоса 54,4 миллиона избирателей.
В ЦИК напомнили, что это абсолютное большинство из тех, кто имел право участвовать в выборах главы государства. По данным Центризбиркома, в России в списках избирателей числятся 107,2 миллиона человек и более 1,5 миллионов россиян зарегистрированы за рубежом.
Ранее в ЦИК обнародовали данные о явке, которая, по предварительным данным, составила около 67%.
В ЦИК напомнили, что это абсолютное большинство из тех, кто имел право участвовать в выборах главы государства. По данным Центризбиркома, в России в списках избирателей числятся 107,2 миллиона человек и более 1,5 миллионов россиян зарегистрированы за рубежом.
Ранее в ЦИК обнародовали данные о явке, которая, по предварительным данным, составила около 67%.
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