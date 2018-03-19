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    В Нью-Йорке и Вашингтоне завершилось голосование на выборах президента РФ

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    • Фото: @RusEmbUSA / twitter.com
    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> и Вашингтоне завершилось голосование на выборах президента РФ

    В Нью-Йорке и Вашингтоне завершилось голосование на выборах президента РФ

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> и Вашингтоне завершилось голосование на выборах президента РФ
  • Фото: @RusEmbUSA / twitter.com

    • Российские дипломаты в США отметили высокую активность граждан России, принявших участие в выборах.

    Как сообщили в генконсульстве РФ в США, проголосовать на избирательных участках в Нью-Йорке пришли почти 3 тысячи россиян.

    Алексей Топольский, пресс-секретарь российской дипмиссии: «В Нью-Йорке явка избирателей была очень высокая, намного выше ожидаемой. На 20:00 по местному времени в Нью-Йорке в день выборов проголосовали 2849 человек. Такой явки не было никогда».

    Топольский подчеркнул, что эти данные не учитывают результаты досрочного голосования, цитирует «Интерфакс».

    А в Вашингтоне, где также уже завершилось голосование, в выборах приняли участие около 1,4 тысячи граждан России.

    Николай Лахонин, пресс-секретарь дипмиссии РФ в Вашингтоне: «На 20:00 по местному времени в Вашингтоне сегодня (18 марта) проголосовали около 1400 человек».

    В Хьюстоне и Сиэтле голосование еще продолжается.

    А в Москве в эти часы Центризбирком продолжает обрабатывать результаты. Согласно данным ЦИК, за кандидатуру Путина проголосовали более 50 миллионов россиян. Оглашены и данные о явке, которая, по предварительным данным, составила около 67%.

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