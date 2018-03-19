Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Путин набирает 76,6%: ЦИК обработал 98% протоколов

    2 комментария
    Путин набирает 76,6%: ЦИК обработал 98% протоколов

    Путин набирает 76,6%: ЦИК обработал 98% протоколов

    Путин набирает 76,6%: ЦИК обработал 98% протоколов

    Данные о предварительных результатах голосования на президентских выборах показывают рекордную поддержку россиянами действующего лидера страны Владимира Путина.

    Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени. По результатам обработки 98,04% протоколов с избирательных участков Владимир Путин набирает 76,63% голосов избирателей на выборах президента России. За него проголосовали более 54,5 миллиона избирателей.

    Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,84%. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,73% голосов.

    У кандидата от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак — 1,65%, Григорий Явлинский, представляющий партию «Яблоко» набрал 1,03% голосов. Борис Титов от «Партии роста» собрал 0,75%. У Максима Сурайкина, представляющего «Коммунистов России», 0,68%. Замыкает рейтинг кандидатов Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65% голосов.

    Ранее в Центризбиркоме сообщили предварительные данные о явке.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru