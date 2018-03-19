Путин набирает 76,6%: ЦИК обработал 98% протоколов

Данные о предварительных результатах голосования на президентских выборах показывают рекордную поддержку россиянами действующего лидера страны Владимира Путина.
Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени. По результатам обработки 98,04% протоколов с избирательных участков Владимир Путин набирает 76,63% голосов избирателей на выборах президента России. За него проголосовали более 54,5 миллиона избирателей.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,84%. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,73% голосов.
У кандидата от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак — 1,65%, Григорий Явлинский, представляющий партию «Яблоко» набрал 1,03% голосов. Борис Титов от «Партии роста» собрал 0,75%. У Максима Сурайкина, представляющего «Коммунистов России», 0,68%. Замыкает рейтинг кандидатов Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65% голосов.
Ранее в Центризбиркоме сообщили предварительные данные о явке.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,84%. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,73% голосов.
У кандидата от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак — 1,65%, Григорий Явлинский, представляющий партию «Яблоко» набрал 1,03% голосов. Борис Титов от «Партии роста» собрал 0,75%. У Максима Сурайкина, представляющего «Коммунистов России», 0,68%. Замыкает рейтинг кандидатов Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65% голосов.
Ранее в Центризбиркоме сообщили предварительные данные о явке.
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