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    Москвичи поддержали Путина: обработано 80% протоколов с участков в столице

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Москвичи поддержали Путина: обработано 80% протоколов с участков в столице

    Москвичи поддержали Путина: обработано 80% протоколов с участков в столице

    Москвичи поддержали Путина: обработано 80% протоколов с участков в столице
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • В Центризбиркоме сообщили о рекордной поддержке Путина москвичами.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, кандидатуру действующего российского лидера на президентских выборах поддержали свыше 2,46 миллиона жителей и гостей столицы. По итогам обработки 78,62% протоколов, Владимир Путин набирает в Москве 70,71% голосов избирателей.

    На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,43%. А замыкает тройку лидеров кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 4,66% голосов московских избирателей.

    На четвертой строчке Ксения Собчак, ее поддержали 4,17% избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский (3,28%) и Борис Титов (1,59%). Сергей Бабурин набрал 0,97%, а Максим Сурайкин — 0,73%.

    Центризбирком продолжает обрабатывать результаты выборов с избирательных участков всей страны. По предварительным данным, за кандидатуру Путина проголосовали около 50 миллионов россиян. Оглашены и предварительные данные о явке, которая составила около 67%.

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