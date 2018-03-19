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    Мосгоризбирком: Путин набирает в Москве более 70%

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Мосгоризбирком: Путин набирает в Москве более 70%

    Мосгоризбирком: Путин набирает в Москве более 70%

    Мосгоризбирком: Путин набирает в Москве более 70%
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Мосгоризбирком рассказал о результатах президентских выборов по итогам обработки 52,02% протоколов.

    Владимир Путин одерживает уверенную победу и в столице с результатом 70,76% голосов избирателей.

    На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,35%. А замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который набрал 4,64% голосов.

    Четвертую строчку занимает Ксения Собчак, за которую проголосовали 4,19% избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский (3,27%) и Борис Титов (1,61%). Замыкают список Сергей Бабурин (0,99%) и Максим Сурайкин (0,73%).

    Предварительная явка на выборах в столице, по данным Мосгоризбиркома, составила 59,66%.

    Между тем обрабатывать протоколы продолжает и ЦИК. По последним данным, Владимир Путин одерживает уверенную победу с результатом 76,18%, на втором месте идет Павел Грудинин (12,3%), а на третьем — Жириновский (5,98%).

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