Мосгоризбирком: Путин набирает в Москве более 70%

Мосгоризбирком рассказал о результатах президентских выборов по итогам обработки 52,02% протоколов.
Владимир Путин одерживает уверенную победу и в столице с результатом 70,76% голосов избирателей.
На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,35%. А замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который набрал 4,64% голосов.
Четвертую строчку занимает Ксения Собчак, за которую проголосовали 4,19% избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский (3,27%) и Борис Титов (1,61%). Замыкают список Сергей Бабурин (0,99%) и Максим Сурайкин (0,73%).
Предварительная явка на выборах в столице, по данным Мосгоризбиркома, составила 59,66%.
Между тем обрабатывать протоколы продолжает и ЦИК. По последним данным, Владимир Путин одерживает уверенную победу с результатом 76,18%, на втором месте идет Павел Грудинин (12,3%), а на третьем — Жириновский (5,98%).
На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,35%. А замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который набрал 4,64% голосов.
Четвертую строчку занимает Ксения Собчак, за которую проголосовали 4,19% избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский (3,27%) и Борис Титов (1,61%). Замыкают список Сергей Бабурин (0,99%) и Максим Сурайкин (0,73%).
Предварительная явка на выборах в столице, по данным Мосгоризбиркома, составила 59,66%.
Между тем обрабатывать протоколы продолжает и ЦИК. По последним данным, Владимир Путин одерживает уверенную победу с результатом 76,18%, на втором месте идет Павел Грудинин (12,3%), а на третьем — Жириновский (5,98%).
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