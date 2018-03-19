ЦИК: за Путина проголосовали 76,18%, за Грудинина 12,3%

Центризбирком РФ обработал 80% протоколов и опубликовал предварительные результаты подсчета голосов на президентских выборах.

По данным Центризбиркома РФ, опубликованным после обработки 80% протоколов, за действующего президента проголосовали 76,18% избирателей. Второе место удерживает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,30%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,98% голосов.



По обновленным данным ЦИК, у Ксении Собчак 1,53%, у Григория Явлинского 0,92%.



Далее голоса распределились так: Борис Титов — 0,70%, Максим Сурайкин — 0,67%, Сергей Бабурин — 0,64%.