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    ЦИК: Путин набирает более 76% после обработки 74% протоколов

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    ЦИК: Путин набирает более 76% после обработки 74% протоколов

    ЦИК: Путин набирает более 76% после обработки 74% протоколов

    ЦИК: Путин набирает более 76% после обработки 74% протоколов

    В Центризбиркоме обнародовали новые данные о ходе обработки протоколов на выборах президента РФ, состоявшихся в воскресенье.

    Как сообщили в Ценризбиркоме РФ, Владимир Путин продолжает с большим отрывом лидировать по итогам выборов. За действующего президента РФ отдали свои голоса 76% избирателей. Таковы данные ЦИК после обработки 74% протоколов.

    На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,43%. Третью строчку занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набирающий 6,02% голосов.

    Далее голоса распределились так: Ксения Собчак — 1,5%, Григорий Явлинский — 0,9%, Борис Титов — 0,69%, Максим Сурайкин — 0,67%, Сергей Бабурин — 0,64%.

    За тем как по мере обработке новых протоколов распределяются голоса можно следить в ражиме реального времени в информационном центре ЦИК.

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