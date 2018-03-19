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    В Центризбиркоме подсчитали 60% протоколов президентских выборов

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    В Центризбиркоме подсчитали 60% протоколов президентских выборов

    В Центризбиркоме подсчитали 60% протоколов президентских выборов

    В Центризбиркоме подсчитали 60% протоколов президентских выборов

    В Центризбиркоме продолжается обработка протоколов на выборах президента РФ. С огромным отрывом лидирует действующий президент страны Владимир Путин.

    По итогам подсчета 60% протоколов, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах, набирая 75,57% голосов избирателей.

    Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, собравший 12,92% голосов. На третьей строчке информационного табло ЦИК, публикующего данные в режиме реального времени, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (6,19%).

    Четвертое место продолжает удерживать кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак (1,44%). У кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского 0,85%.

    Далее следуют Борис Титов от «Партии роста» (0,66%), Максим Сурайкин от «Коммунистов России» (0,65%), Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз» (0,63%).

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