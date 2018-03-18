Зюганов заявил о готовности Грудинина занять пост премьера

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прочит кандидату в президенты России Павлу Грудинину пост премьера.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли КПРФ выдвигать Павла Грудинина на пост губернатора Московской области, лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что Грудинин готов возглавить кабмин.
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Этот вопрос преждевременный. Я считаю, что он готовый кандидат в премьер-министры».
Ранее сам Грудинин заявил, что считает выборы нечестными, но ждет подведения итогов. Зюганов назвал результат его протеже блестящим.
После обработки данных половины всех протоколов по-прежнему лидирует кандидат Владимир Путин, набирая 75,01% голосов. На втором месте, согласно данным на мониторах информационного центра Центризбиркома, — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,39%, на третьем — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Этот вопрос преждевременный. Я считаю, что он готовый кандидат в премьер-министры».
Ранее сам Грудинин заявил, что считает выборы нечестными, но ждет подведения итогов. Зюганов назвал результат его протеже блестящим.
После обработки данных половины всех протоколов по-прежнему лидирует кандидат Владимир Путин, набирая 75,01% голосов. На втором месте, согласно данным на мониторах информационного центра Центризбиркома, — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,39%, на третьем — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.
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