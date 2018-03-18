ЦИК: Путин лидирует с 74,66% после обработки 45% голосов

В Центризбиркоме продолжается подсчет голосов. Владимир Путин продолжает уверенно лидировать на выборах президента России.
Центризбирком обработал 45% бюллетеней на выборах президента РФ. Новые данные появляются в режиме реального времени на информационном табло ЦИК. По результатам подсчета 45% протоколов участковых избирательных комиссий Владимир Путин набирает 74,66% голосов избирателей.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 13,68% голосов. Третье место у кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского с 6,42%.
На четвертой строчке кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,41%. За ней следуют Григорий Явлинский (партия «Яблоко») с 0,81%. У Максима Сурайкина («Коммунисты России») и Бориса Титова (Партия роста) по 0,64%. На последней строчке таблицы, опубликованной ЦИК, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») — 0,63%.
В эти минуты в Москве на Манежной площади проходит митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. На концерт прибыл кандидат в президенты РФ Владимир Путин, которого встретили бурными аплодисментами.
Напомним, в этом году жители Крыма и Севастополя впервые проголосовали на выборах президента РФ. По предварительным данным ЦИК, там за кандидатуру Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 13,68% голосов. Третье место у кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского с 6,42%.
На четвертой строчке кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,41%. За ней следуют Григорий Явлинский (партия «Яблоко») с 0,81%. У Максима Сурайкина («Коммунисты России») и Бориса Титова (Партия роста) по 0,64%. На последней строчке таблицы, опубликованной ЦИК, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») — 0,63%.
В эти минуты в Москве на Манежной площади проходит митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. На концерт прибыл кандидат в президенты РФ Владимир Путин, которого встретили бурными аплодисментами.
Напомним, в этом году жители Крыма и Севастополя впервые проголосовали на выборах президента РФ. По предварительным данным ЦИК, там за кандидатуру Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей.
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