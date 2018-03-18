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    Умер глава Росгвардии по Московской области

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    • Фото: rosgvard.ru
    Умер глава Росгвардии по Московской области

    Умер глава Росгвардии по Московской области

    Умер глава Росгвардии по Московской области
  • Фото: rosgvard.ru

    • Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Глотов скончался в воскресенье на 58-м году жизни.

    О скоропостижной смерти начальника Главного управления Росгвардии по Московской области, генерал-майора полиции Василия Глотова сообщается на сайте ведомства.

    Отмечается, что за 38 лет службы Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции, более 20 лет работал в отряде милиции особого назначения ГУВД по городу Москве на руководящих должностях. Кроме того участвовал в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.

    В сентябре 2017 года Глотов возглавил Главное управление Росгвардии по Московской области.

    О причинах смерти не сообщается.

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