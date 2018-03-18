Умер глава Росгвардии по Московской области

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области
генерал-майор полиции Василий Глотов скончался в воскресенье на 58-м году жизни.
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О скоропостижной смерти начальника Главного управления Росгвардии по Московской области, генерал-майора полиции Василия Глотова сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что за 38 лет службы Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции, более 20 лет работал в отряде милиции особого назначения ГУВД по городу Москве на руководящих должностях. Кроме того участвовал в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.
В сентябре 2017 года Глотов возглавил Главное управление Росгвардии по Московской области.
О причинах смерти не сообщается.
Отмечается, что за 38 лет службы Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции, более 20 лет работал в отряде милиции особого назначения ГУВД по городу Москве на руководящих должностях. Кроме того участвовал в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.
В сентябре 2017 года Глотов возглавил Главное управление Росгвардии по Московской области.
О причинах смерти не сообщается.
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