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    Касаткина проиграла Осаке в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

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    Касаткина проиграла Осаке в финале турнира WTA в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr>

    Касаткина проиграла Осаке в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

    Касаткина проиграла Осаке в финале турнира WTA в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018

    • Российская теннисистка Дарья Касаткина в финальном матче престижного турнира в США уступила японке Наоми Осаке.

    Двадцатилетняя российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла стать победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США). В финальной игре, продолжавшейся 1 час 11 минут, Касаткина уступила японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 2:6.

    Ранее Касаткина и Осака ни разу не встречались на корте. 20-летняя Наоми Осака выиграла свой первый титул на турнирах WTA в одиночном разряде. А Дарья Касаткина Касаткина впервые в карьере вышла в финал таких престижных соревнований, напоминает ТАСС.

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