Путин лидирует с 73,73% голосов после подсчета 35% протоколов

Центризбирком огласил новые предварительные данные о результатах президентских выборов.

После обработки 35% протоколов на первом месте по-прежнему Владимир Путин, он набирает 73,73% голосов. Второе место у Павла Грудинина — 14,45% голосов. На третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,61% голосов.



Четвертое место занимает Ксения Собчак. Она набирает 1,4% голосов.



Такие данные огласил ЦИК.