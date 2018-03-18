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    Путин лидирует с 73,73% голосов после подсчета 35% протоколов

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Путин лидирует с 73,73% голосов после подсчета 35% протоколов

    Путин лидирует с 73,73% голосов после подсчета 35% протоколов

    Путин лидирует с 73,73% голосов после подсчета 35% протоколов
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Центризбирком огласил новые предварительные данные о результатах президентских выборов.

    После обработки 35% протоколов на первом месте по-прежнему Владимир Путин, он набирает 73,73% голосов. Второе место у Павла Грудинина — 14,45% голосов. На третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,61% голосов.

    Четвертое место занимает Ксения Собчак. Она набирает 1,4% голосов.

    Такие данные огласил ЦИК.

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