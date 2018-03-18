Звезды собрались в студии НТВ поговорить о выборах

Артист балета Николай Цискаридзе проголосовал на выборах президента в 6 с половиной тысячах километров от Москвы, в городе Артёме.
Балерина Илзе Лиепа также голосовала не на домашнем избирательном участке — она выполнила свой гражданский долг в Туле, где сейчас проводит конкурс. Виктория Боня сделала это в генконсульстве России в Монако.
О том, как голосовали звезды, они рассказали в программе НТВ «Звезды сошлись». Сегодняшний выпуск идет в прямом эфире, и темой его стали президентские выборы. Среди тех, кто пришел в студию, — балерина Анастасия Волочкова, заслуженная артистка Елена Драпеко, летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова, актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк, певица Анита Цой, актер и ведущий Александр Олешко и многие другие.
Вскоре после окончания программы она будет опубликована на нашем сайте.
О том, как голосовали звезды, они рассказали в программе НТВ «Звезды сошлись». Сегодняшний выпуск идет в прямом эфире, и темой его стали президентские выборы. Среди тех, кто пришел в студию, — балерина Анастасия Волочкова, заслуженная артистка Елена Драпеко, летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова, актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк, певица Анита Цой, актер и ведущий Александр Олешко и многие другие.
Вскоре после окончания программы она будет опубликована на нашем сайте.
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