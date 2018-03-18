Трансляцию с избирательных участков в РФ посмотрели 1,5 млн человек

Онлайн-трансляцию с избирательных участков в РФ посмотрели около полутора миллионов пользователей.
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил на заседании в информационном центре ЦИК, что во время пиковой нагрузки число одновременных просмотров на портале «Наш выбор» достигала 200 тысяч.
Всего же онлайн-трансляцию голосования посмотрели около полутора миллионов пользователей, сообщил министр.
Ранее глава ЦИК сообщила, что основные результаты президентских выборов будут известны к двум-трем часам ночи 19 марта, но с оглашением официальных результатов ЦИК торопиться не будет, так как необходимо проверить все бумажные протоколы и поступившую информацию о возможных нарушениях.
К этому часу после обработки 25% протоколов на выборах лидирует Владимир Путин с 72,53% голосов. На втором месте — Павел Грудинин (15,44%). Третьим идет Владимир Жириновский (6,84%). Явка на выборах президента РФ на 18:00 мск по стране составила 60%.
Всего же онлайн-трансляцию голосования посмотрели около полутора миллионов пользователей, сообщил министр.
Ранее глава ЦИК сообщила, что основные результаты президентских выборов будут известны к двум-трем часам ночи 19 марта, но с оглашением официальных результатов ЦИК торопиться не будет, так как необходимо проверить все бумажные протоколы и поступившую информацию о возможных нарушениях.
К этому часу после обработки 25% протоколов на выборах лидирует Владимир Путин с 72,53% голосов. На втором месте — Павел Грудинин (15,44%). Третьим идет Владимир Жириновский (6,84%). Явка на выборах президента РФ на 18:00 мск по стране составила 60%.
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