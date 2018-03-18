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    Трансляцию с избирательных участков в РФ посмотрели 1,5 млн человек

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Трансляцию с избирательных участков в РФ посмотрели 1,5 млн человек

    Трансляцию с избирательных участков в РФ посмотрели 1,5 млн человек

    Трансляцию с избирательных участков в РФ посмотрели 1,5 млн человек
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Онлайн-трансляцию с избирательных участков в РФ посмотрели около полутора миллионов пользователей.

    Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил на заседании в информационном центре ЦИК, что во время пиковой нагрузки число одновременных просмотров на портале «Наш выбор» достигала 200 тысяч.

    Всего же онлайн-трансляцию голосования посмотрели около полутора миллионов пользователей, сообщил министр.

    Ранее глава ЦИК сообщила, что основные результаты президентских выборов будут известны к двум-трем часам ночи 19 марта, но с оглашением официальных результатов ЦИК торопиться не будет, так как необходимо проверить все бумажные протоколы и поступившую информацию о возможных нарушениях.

    К этому часу после обработки 25% протоколов на выборах лидирует Владимир Путин с 72,53% голосов. На втором месте — Павел Грудинин (15,44%). Третьим идет Владимир Жириновский (6,84%). Явка на выборах президента РФ на 18:00 мск по стране составила 60%.

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