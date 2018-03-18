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    Памфилова: серьезных нарушений на президентских выборах не зафиксировано

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    Памфилова: серьезных нарушений на президентских выборах не зафиксировано

    Памфилова: серьезных нарушений на президентских выборах не зафиксировано

    Памфилова: серьезных нарушений на президентских выборах не зафиксировано
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Элла Памфилова назвала прошедшие в России президентские выборы транспарентными и сообщила, что ЦИК не будет торопиться с оглашением официальных результатов.

    Глава Центризбиркома подчеркнула, что серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано.

    Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «На сей час мы проанализировали, промониторили все, что только возможно, что поступило. Пока это, слава Богу, довольно скромно».

    При этом Памфилова подчеркнула, что ЦИК не намерен скрывать какую-либо информацию о ходе голосования. Напротив, отметила она, именно Центризбирком был главным инициатором «вскрытия тех или иных злоупотреблений и нарушений, чтобы очистить систему от всего того, что неприемлемо в соответствии с законом».

    Также глава ЦИК сообщила, что основные результаты голосования станут известны к 02:00 — 03:00. Однако, отметила Памфилова, с оглашением официальных результатов ЦИК торопиться не будет, передает «Интерфакс».

    Отметим, что по итогам обработки 25% протоколов Владимир Путин лидирует на выборах с 72,53% голосов. Вторым идет Павел Грудинин, который набирает 15,44%. А замыкает тройку Владимир Жириновский (6,84%).

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