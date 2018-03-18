Основные результаты выборов президента РФ будут известны ночью

ЦИК не будет торопиться подводить официальные итоги выборов, основные результаты станут известны ночью, заявила Элла Памфилова.
Основные результаты президентских выборов будут известны к двум-трем часам ночи 19 марта, но с оглашением официальных результатов ЦИК торопиться не будет, заявила его руководитель Элла Памфилова.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Скорее всего, к двум-трем часам ночи у нас уже будут основные результаты. Но хочу вам подчеркнуть одну вещь: официальные итоги выборов — мы не будем торопиться их подводить».
Прежде чем объявить окончательный результат, ЦИК должен будет получить все протоколы в бумажном виде, в том числе из отдаленных регионов, а также проверить поступившую информацию о возможных нарушениях.
К этому часу после обработки 25% протоколов на выборах лидирует Владимир Путин с 72,53% голосов. На втором месте — Павел Грудинин (15,44%). Третьим идет Владимир Жириновский (6,84%). Явка на выборах президента РФ на 18:00 мск по стране составила 60%.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Скорее всего, к двум-трем часам ночи у нас уже будут основные результаты. Но хочу вам подчеркнуть одну вещь: официальные итоги выборов — мы не будем торопиться их подводить».
Прежде чем объявить окончательный результат, ЦИК должен будет получить все протоколы в бумажном виде, в том числе из отдаленных регионов, а также проверить поступившую информацию о возможных нарушениях.
К этому часу после обработки 25% протоколов на выборах лидирует Владимир Путин с 72,53% голосов. На втором месте — Павел Грудинин (15,44%). Третьим идет Владимир Жириновский (6,84%). Явка на выборах президента РФ на 18:00 мск по стране составила 60%.
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