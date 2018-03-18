Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
Онлайн на сайте
Митинг-концерт на Манежной площади
    •  

    Основные результаты выборов президента РФ будут известны ночью

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Основные результаты выборов президента РФ будут известны ночью

    Основные результаты выборов президента РФ будут известны ночью

    Основные результаты выборов президента РФ будут известны ночью
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • ЦИК не будет торопиться подводить официальные итоги выборов, основные результаты станут известны ночью, заявила Элла Памфилова.

    Основные результаты президентских выборов будут известны к двум-трем часам ночи 19 марта, но с оглашением официальных результатов ЦИК торопиться не будет, заявила его руководитель Элла Памфилова.

    Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Скорее всего, к двум-трем часам ночи у нас уже будут основные результаты. Но хочу вам подчеркнуть одну вещь: официальные итоги выборов — мы не будем торопиться их подводить».

    Прежде чем объявить окончательный результат, ЦИК должен будет получить все протоколы в бумажном виде, в том числе из отдаленных регионов, а также проверить поступившую информацию о возможных нарушениях.

    К этому часу после обработки 25% протоколов на выборах лидирует Владимир Путин с 72,53% голосов. На втором месте — Павел Грудинин (15,44%). Третьим идет Владимир Жириновский (6,84%). Явка на выборах президента РФ на 18:00 мск по стране составила 60%.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru