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    Экзитпол: явка на выборах президента составила 63,7%

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    Экзитпол: явка на выборах президента составила 63,7%

    Экзитпол: явка на выборах президента составила 63,7%

    Экзитпол: явка на выборах президента составила 63,7%
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • ВЦИОМ рассказал о явке на выборах президент России.

    По данным проведенного экзитпола, в голосовании приняли участие 63,7% избирателей. Эту цифру назвал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов.

    Также опрос свидетельствует, что Владимир Путин победил с результатом 73,9% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,2%), а третье — Владимир Жириновский (6,7%).

    Между тем ЦИК уже огласил первые данные о результатах голосования. После обработки 21,33% протоколов Путин лидирует с 71,97% голосов. Далее идут Павел Грудинин (15,9%) и Владимир Жириновский (6,96%).

    Ксения Собчак, по данным ЦИК, получает 1,39% голосов, Григорий Явлинский — 0,77%, Сергей Бабурин — 0,62%, Максим Сурайкин — 0,61%, а Борис Титов — 0,59%.

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