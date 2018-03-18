Экзитпол: явка на выборах президента составила 63,7%

ВЦИОМ рассказал о явке на выборах президент России.
По данным проведенного экзитпола, в голосовании приняли участие 63,7% избирателей. Эту цифру назвал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов.
Также опрос свидетельствует, что Владимир Путин победил с результатом 73,9% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,2%), а третье — Владимир Жириновский (6,7%).
Между тем ЦИК уже огласил первые данные о результатах голосования. После обработки 21,33% протоколов Путин лидирует с 71,97% голосов. Далее идут Павел Грудинин (15,9%) и Владимир Жириновский (6,96%).
Ксения Собчак, по данным ЦИК, получает 1,39% голосов, Григорий Явлинский — 0,77%, Сергей Бабурин — 0,62%, Максим Сурайкин — 0,61%, а Борис Титов — 0,59%.
Также опрос свидетельствует, что Владимир Путин победил с результатом 73,9% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,2%), а третье — Владимир Жириновский (6,7%).
Между тем ЦИК уже огласил первые данные о результатах голосования. После обработки 21,33% протоколов Путин лидирует с 71,97% голосов. Далее идут Павел Грудинин (15,9%) и Владимир Жириновский (6,96%).
Ксения Собчак, по данным ЦИК, получает 1,39% голосов, Григорий Явлинский — 0,77%, Сергей Бабурин — 0,62%, Максим Сурайкин — 0,61%, а Борис Титов — 0,59%.
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