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Митинг-концерт на Манежной площади
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    В России подводят итоги выборов. Текстовая трансляция

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    В России подводят итоги выборов. Текстовая трансляция

    В России подводят итоги выборов. Текстовая трансляция

    В России подводят итоги выборов. Текстовая трансляция
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    • 21:41
    Кстати о нарушениях: выборы на участке в подмосковных Люберцах, где днем зафиксировали вбросы, признаны недействительными.
    21:39
    Памфилова о нарушениях: «На сей час мы проанализировали, промониторили все, что только возможно, что поступило. Пока это, слава Богу, довольно скромно».
    21:37
    Глава ЦИК Памфилова: явка на выборах президента составила 60%. Но это данные на 18:00. ВЦИОМ ранее называл цифру 63,7%.
    21:36
    Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский: в ходе выборов порталы видеотрансляции и ЦИКа подвергались десяткам хакерских атак.
    21:34
    Прямо сейчас поет Григорий Лепс. Если есть поклонники — спешите видеть http://www.ntv.ru/air/concert2018/
    21:32
    Между тем в Москве на Манежной площади идет митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. На нашем сайте прямая трансляция — http://www.ntv.ru/air/concert2018/
    21:30
    Грудинин по-прежнему на втором месте — 15,44% голосов. Жириновский отстает с большим отрывом — 6,84%.
    21:29
    Обработаны 25% протоколов: у Путина уже 72,53% голосов.
    21:25
    Довольно неожиданный результат у Грудинина: новичок в политике опережает тяжеловеса Жириновского и занимает на данный момент второе место.
    21:23
    Остальные кандидаты, как и Явлинский, пока не набирают и одного процента: Сурайкин — 0,61%, Титов — 0,6% , Сергей Бабурин — 0,62%.
    21:21
    Явлинский после подсчета 21,33% голосов набирает 0,77%.
    21:19
    ВЦИОМ: явка на президентских выборах в РФ, по данным экзитпола, составила 63,7%.
    21:11
    В целом эти данные совпадают с данными экзитполов, которые мы публиковали ранее http://www.ntv.ru/novosti/1993565/
    21:07
    Это цифры после обработки 21,33% бюллетеней.
    21:06
    Лидеры по явке — Кабардино-Балкария, Чечня, Северная Осетия.
    21:06
    За каждого из оставшихся четверых кандидитов отдали голоса менее 1% избирателей.
    21:05
    Ксения Собчак, по данным ЦИК, набирает 1,39% голосов.
    21:03
    Жириновский — 6,96% голосов.
    21:03
    На втором месте Павел Грудинин — 15,9%.
    21:03
    Первые данные ЦИК: в первом туре побеждает Владимир Путин с 71,97% голосов.
    21:02
    Добрый вечер! Начинаем текстовую трансляцию о подведении выборов президента России.

    Идет подсчет голосов россиян, принявших участие в выборах президента. Последние новости об итогах выборов — в нашей текстовой трансляции.

    Выборы состоялись в воскресенье, 18 марта. На пост президента претендуют 8 человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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