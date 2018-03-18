В России подводят итоги выборов. Текстовая трансляция

Идет подсчет голосов россиян, принявших участие в выборах президента. Последние новости об итогах выборов — в нашей текстовой трансляции.
|
5222
Выборы состоялись в воскресенье, 18 марта. На пост президента претендуют 8 человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Комментарии