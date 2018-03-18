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    Финская делегация заявила об угрозах из-за визита в Крым

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    Финская делегация заявила об угрозах из-за визита в Крым

    Финская делегация заявила об угрозах <nobr>из-за</nobr> визита в Крым

    Финская делегация, находящаяся с семидневным визитом в Крыму, начала получать угрозы от посла Украины в Финляндии.

    Глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова рассказала РИА Новости о реакции посла Украины на визит финнов в Крым.

    Дарья Скиппари-Смирнова, председатель русско-финской ассоциации дружбы: «Посол Украины в Финляндии просит финскую сторону наказать нас за посещение Крыма, но в Финляндии работают законы, у людей есть право на свое мнение, свободу передвижения. Это смешно просить у Финляндии нас как-то наказать и усмирить. Мы не относимся серьезно к подобным угрозам».

    Скиппари-Смирнова подчеркнула, что визит финнов «никак не касается Украины». «То что, Украина живет в своем иллюзорном мире — это не наши проблемы», — добавила она.

    Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Семидневный визит продлится до 20 марта и призван наладить культурные и дружеские связи.

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    Отметим, что любое посещение полуострова иностранцами обычно вызывает бурную реакцию на Украине. Так, например, после визита в Крым парламентариев от партии «Альтернатива для Германии» украинский посол в Германии потребовал наказать делегацию. Всех депутатов внесли в список на сайте «Миротворец». Депутаты в ответ посоветовали украинскому послу поучиться дипломатии.

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