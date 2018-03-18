В Москве и Подмосковье закрылись избирательные участки

В столичном регионе завершилось голосование на выборах президента России.
Участки закрылись в 20:00 мск. Теперь начался подсчет результатов.
Всего в столице сегодня работало 3 тысячи 605 избирательных участков. В Подмосковье же открылись 4 тысячи 239 участков, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 явка в Москве составила 52,72%, а в Московской области — 56,46%. Более точная информация о числе проголосовавших появится позднее.
Всего в столице сегодня работало 3 тысячи 605 избирательных участков. В Подмосковье же открылись 4 тысячи 239 участков, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 явка в Москве составила 52,72%, а в Московской области — 56,46%. Более точная информация о числе проголосовавших появится позднее.
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