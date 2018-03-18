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    Саакашвили заявил на митинге в Киеве, что «вернет» Крым

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    Саакашвили заявил на митинге в Киеве, что «вернет» Крым

    Саакашвили заявил на митинге в Киеве, что «вернет» Крым

    Саакашвили заявил на митинге в Киеве, что «вернет» Крым
  • Фото: Associated Press © 2018, Czarek Sokolowski

    • Акция протеста прошла в центре Киева. Михаил Саакашвили с соратниками выступил за отставку президента Украины Петра Порошенко.

    Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге, где он призывал к свержению Петро Порошенко, пообещал украинцам «вернуть» Крым.

    Михаил Саакашвили: «Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан — мы вернем себе и Крым… Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами».

    Экс-губернатор Одесской области призвал «сделать народные праймериз», сообщает NewsOne.

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