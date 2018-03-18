Омбудсмен Москалькова: масштабных нарушений на выборах нет

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об отсутствии серьезных нарушений на выборах.
По ее словам, нарушений, которые могли бы сказаться на волеизъявлении россиян, допущено не было, передает РИА Новости.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ: «Масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление российских граждан и могли бы свидетельствовать о срыве, нет».
Отметим, что ранее сегодня в МВД сообщили, что с начала избирательной кампании было возбуждено 13 уголовных дел, связанных с выборами. Всего в правоохранительные органы поступило 642 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
В частности, вброс бюллетеней был зафиксирован на избирательном участке в подмосковных Люберцах. Урна, в которую были подложены бюллетени, опечатали.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ: «Масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление российских граждан и могли бы свидетельствовать о срыве, нет».
Отметим, что ранее сегодня в МВД сообщили, что с начала избирательной кампании было возбуждено 13 уголовных дел, связанных с выборами. Всего в правоохранительные органы поступило 642 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
В частности, вброс бюллетеней был зафиксирован на избирательном участке в подмосковных Люберцах. Урна, в которую были подложены бюллетени, опечатали.
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