Twitter запретит рекламу криптовалют

Социальная сеть Twitter вслед за Google и Facebook собирается запретить размещение рекламы криптовалют.
Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в компании, решение об этом вступит в силу в течение ближайших двух недель
Издание отмечает, что Twitter планирует запретить рекламу ICO (размещение токенов для привлечения финансирования), продажи токенов, а также криптовалютных бирж. Уточняется, что в списке бирж возможны некоторые исключения, но какие именно — пока не называется.
Напомним, ранее подобный запрет уже заработал в Facebook, но нашлись лазейки, благодаря которой можно избежать блокировки рекламы. Например, писать слово «биткоин» с ошибкой.
Кроме того, уже в июне рекламу криптовалют и всего, что с ними связано, в том числе ICO, криптокошельки, обмен криптовалют, советы по торговле намерена запретить компания Google. В Google, кстати, обещали предотвратить махинации, перед которыми оказался уязвим Facebook.
Издание отмечает, что Twitter планирует запретить рекламу ICO (размещение токенов для привлечения финансирования), продажи токенов, а также криптовалютных бирж. Уточняется, что в списке бирж возможны некоторые исключения, но какие именно — пока не называется.
Напомним, ранее подобный запрет уже заработал в Facebook, но нашлись лазейки, благодаря которой можно избежать блокировки рекламы. Например, писать слово «биткоин» с ошибкой.
Кроме того, уже в июне рекламу криптовалют и всего, что с ними связано, в том числе ICO, криптокошельки, обмен криптовалют, советы по торговле намерена запретить компания Google. В Google, кстати, обещали предотвратить махинации, перед которыми оказался уязвим Facebook.
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