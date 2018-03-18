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    Twitter запретит рекламу криптовалют

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    Twitter запретит рекламу криптовалют

    Twitter запретит рекламу криптовалют

    Социальная сеть Twitter вслед за Google и Facebook собирается запретить размещение рекламы криптовалют.

    Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в компании, решение об этом вступит в силу в течение ближайших двух недель

    Издание отмечает, что Twitter планирует запретить рекламу ICO (размещение токенов для привлечения финансирования), продажи токенов, а также криптовалютных бирж. Уточняется, что в списке бирж возможны некоторые исключения, но какие именно — пока не называется.

    Напомним, ранее подобный запрет уже заработал в Facebook, но нашлись лазейки, благодаря которой можно избежать блокировки рекламы. Например, писать слово «биткоин» с ошибкой.

    смотретьGoogle запретит любую рекламу криптовалют
    Google запретит любую рекламу криптовалют
    Кроме того, уже в июне рекламу криптовалют и всего, что с ними связано, в том числе ICO, криптокошельки, обмен криптовалют, советы по торговле намерена запретить компания Google. В Google, кстати, обещали предотвратить махинации, перед которыми оказался уязвим Facebook.


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