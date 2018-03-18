ЦИК: явка на выборах президента России достигла 59,5%

В информационном центре ЦИК представили последние данные о количестве проголосовавших. К 19:00 по московскому времени явка по стране составила 59,5%.
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Самую высокую явку среди российских регионов показывают Кабардино-Балкария, она продолжает лидировать по активности избирателей, на втором и третьем местах — Чечня и Северная Осетия.
Исходя из данных избирательных комиссий в регионах, к 18:00 по московскому времени в Кабардино-Балкарии проголосовали 83,31% избирателей, в Чеченской Республике — 78,99%, в Северной Осетии — 75,41%, в Карачаево-Черкесии — 73,26%, в Дагестане — 72,04%, в Ингушетии — 70,9%.
Не перешагнули 70% порог явки Ставропольский край, в котором, по данным на 18:00, проголосовали 62,97% избирателей, республика Адыгея — 63,32%, Краснодарский край 64,23%, Волгоградская область — 60,06%, республика Калмыкия — 61,87%.
В Крыму проголосовали 63,43%, в Севастополе — 64,62%.
Наиболее низкая явка избирателей в Ростовской — 57,33% и Астраханской областях — 52,97% избирателей, сообщает «Интерфакс».
Как ранее уточнил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, данные о явке будут обновляться в каждые 3 минуты. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что это новшество выборов-2018, ранее информация о тех, кто уже исполнил свой гражданский долг, объявлялась по состоянию на определенное время.
За президентский пост сегодня борются 8 кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Исходя из данных избирательных комиссий в регионах, к 18:00 по московскому времени в Кабардино-Балкарии проголосовали 83,31% избирателей, в Чеченской Республике — 78,99%, в Северной Осетии — 75,41%, в Карачаево-Черкесии — 73,26%, в Дагестане — 72,04%, в Ингушетии — 70,9%.
Не перешагнули 70% порог явки Ставропольский край, в котором, по данным на 18:00, проголосовали 62,97% избирателей, республика Адыгея — 63,32%, Краснодарский край 64,23%, Волгоградская область — 60,06%, республика Калмыкия — 61,87%.
В Крыму проголосовали 63,43%, в Севастополе — 64,62%.
Наиболее низкая явка избирателей в Ростовской — 57,33% и Астраханской областях — 52,97% избирателей, сообщает «Интерфакс».
Как ранее уточнил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, данные о явке будут обновляться в каждые 3 минуты. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что это новшество выборов-2018, ранее информация о тех, кто уже исполнил свой гражданский долг, объявлялась по состоянию на определенное время.
За президентский пост сегодня борются 8 кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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