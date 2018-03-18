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    ЦИК: явка на выборах президента России достигла 59,5%

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Пирагис
    ЦИК: явка на выборах президента России достигла 59,5%

    ЦИК: явка на выборах президента России достигла 59,5%

    ЦИК: явка на выборах президента России достигла 59,5%
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Пирагис

    • В информационном центре ЦИК представили последние данные о количестве проголосовавших. К 19:00 по московскому времени явка по стране составила 59,5%.

    Самую высокую явку среди российских регионов показывают Кабардино-Балкария, она продолжает лидировать по активности избирателей, на втором и третьем местах — Чечня и Северная Осетия.

    Исходя из данных избирательных комиссий в регионах, к 18:00 по московскому времени в Кабардино-Балкарии проголосовали 83,31% избирателей, в Чеченской Республике — 78,99%, в Северной Осетии — 75,41%, в Карачаево-Черкесии — 73,26%, в Дагестане — 72,04%, в Ингушетии — 70,9%.

    Не перешагнули 70% порог явки Ставропольский край, в котором, по данным на 18:00, проголосовали 62,97% избирателей, республика Адыгея — 63,32%, Краснодарский край 64,23%, Волгоградская область — 60,06%, республика Калмыкия — 61,87%.

    В Крыму проголосовали 63,43%, в Севастополе — 64,62%.

    Наиболее низкая явка избирателей в Ростовской — 57,33% и Астраханской областях — 52,97% избирателей, сообщает «Интерфакс».

    Как ранее уточнил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, данные о явке будут обновляться в каждые 3 минуты. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что это новшество выборов-2018, ранее информация о тех, кто уже исполнил свой гражданский долг, объявлялась по состоянию на определенное время.

    За президентский пост сегодня борются 8 кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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