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    Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте сняла камера регистратора. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельное ДТП на Кутузовском проспекте сняла камера регистратора

    Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте сняла камера регистратора

    2 комментария
    • Фото: Andrey Petrov / youtube.com
    Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте сняла камера регистратора

    Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте сняла камера регистратора

    Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте сняла камера регистратора
    • Фото: Andrey Petrov / youtube.com

      • Камера видеорегистратора зафиксировала момент автокатастрофы на Кутузовском проспекте в Москве.

      На кадрах видно, как по проспекту движется легковушка светлого цвета, которая в какой-то момент начинает вихлять. По всей видимости, водитель теряет управление, после чего машина на большой скорости пересекает несколько полос и вылетает на встречную полосу, где происходит страшное столкновение.

      ДТП произошло в районе дома №60. По данным экстренных служб, погиб один человек, еще семеро пострадали. Движение транспорта в районе аварии перекрыто по трем полосам из четырех в сторону области. На место прилетел вертолет, чтобы эвакуировать в больницу двух пострадавших.

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