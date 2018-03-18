Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте сняла камера регистратора

Камера видеорегистратора зафиксировала момент автокатастрофы на Кутузовском проспекте в Москве.
На кадрах видно, как по проспекту движется легковушка светлого цвета, которая в какой-то момент начинает вихлять. По всей видимости, водитель теряет управление, после чего машина на большой скорости пересекает несколько полос и вылетает на встречную полосу, где происходит страшное столкновение.
ДТП произошло в районе дома №60. По данным экстренных служб, погиб один человек, еще семеро пострадали. Движение транспорта в районе аварии перекрыто по трем полосам из четырех в сторону области. На место прилетел вертолет, чтобы эвакуировать в больницу двух пострадавших.
ДТП произошло в районе дома №60. По данным экстренных служб, погиб один человек, еще семеро пострадали. Движение транспорта в районе аварии перекрыто по трем полосам из четырех в сторону области. На место прилетел вертолет, чтобы эвакуировать в больницу двух пострадавших.
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