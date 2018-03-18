Ястреб из ЦРУ: как перестановки в Белом доме изменят отношения США и России

Трамп «перетряхивает» свою команду едва ли не с начала своего президентского срока: генпрокурор, стратег, директор ФБР,
пресс-секретарь. Срок работы в администрации американского президента — от 3 месяцев до года. Директор по коммуникациям Скарамуччи отработал всего 10 дней.
Увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона президент США Дональд Трамп связал с формированием новой команды в первую очередь для переговоров с Северной Кореей и Мексикой. Критики президента связали это решение с «иранским вопросом», точнее, с его жестким решением. Иранскую сделку Майк Помпео тоже считает «большой ошибкой». Возможный сменщик Тиллерсона — вестник нового военного конфликта, считают эксперты.
Фредерик Уильям Энгдаль, эксперт по геополитике: «Помпео — сторонник жесткой линии, он нужен для усиления давления на Иран. Он неоконсерватор, и его план и повестка — это война, сделать Америку великой через войну. В долгосрочной перспективе — это путь в никуда, но в краткосрочной именно это они и замышляют».
Сторонников жестких линий вокруг Трампа точно станет больше. Сменщица Помпео на посту директора ЦРУ — Джина «Госпожа Пытка» Хаспел. Сенат только планирует рассматривать ее кандидатуру, но всех остальных биография кандидата уже успела напугать.
Стивен Лендман, политический обозреватель, писатель: «Джина Хаспел — ужасный выбор, я называю ее „Главным истязателем в ЦРУ и Америке“. Она управляла пыточной программой ЦРУ в Таиланде. При том, что пытки являются нарушением международного законодательства, Америка продолжает использовать пытки. Гуантанамо, другие тюрьмы по всему миру. Хаспел — активная сторонница пыток».
Сам Майк Помпео также никогда не был противником таких методов. Против его утверждения директором ЦРУ выступала даже организация Human Rights Watch. Опасения вызывала его приверженность допросам с пристрастием.
Кроме того, Помпео — сторонник теории «вмешательства» России в американские выборы. Он неоднократно заявлял, что у Кремля есть долгая традиция влияния на политику США. Парадокс в том, что пока, кроме самого президента, пострадавших от «вмешательства» в США нет, и расследование на этой неделе было прекращено.
Несмотря на это, внутриполитическая история о том, как демократ Хиллари Клинтон поссорилась с республиканцем Дональдом Трампом, дне закончилась. Она стала внешнеполитической проблемой американско-российских отношений на неопределенный срок. Влиять на Россию сейчас пытаются обе стороны конфликта: и та, кому якобы помогала Москва, и та, кто от этой помощи якобы пострадал. Новые санкции и заявление Белого дома о намерении «действовать жестко» — доказательство.
«Мы будем действовать жестко», — эта фраза теперь имеет отношение к личности нового госсекретаря и к новым угрозам и санкциям. Окончание республиканского расследования российского дела — еще не конец истории. Тем же самым и пока с тем же результатом занимаются и спецпрокурор Мюллер, и сенатская комиссия демократов. Но признаний в том, что ничего не нашли, от этих людей ждать не стоит.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
Фредерик Уильям Энгдаль, эксперт по геополитике: «Помпео — сторонник жесткой линии, он нужен для усиления давления на Иран. Он неоконсерватор, и его план и повестка — это война, сделать Америку великой через войну. В долгосрочной перспективе — это путь в никуда, но в краткосрочной именно это они и замышляют».
Сторонников жестких линий вокруг Трампа точно станет больше. Сменщица Помпео на посту директора ЦРУ — Джина «Госпожа Пытка» Хаспел. Сенат только планирует рассматривать ее кандидатуру, но всех остальных биография кандидата уже успела напугать.
Стивен Лендман, политический обозреватель, писатель: «Джина Хаспел — ужасный выбор, я называю ее „Главным истязателем в ЦРУ и Америке“. Она управляла пыточной программой ЦРУ в Таиланде. При том, что пытки являются нарушением международного законодательства, Америка продолжает использовать пытки. Гуантанамо, другие тюрьмы по всему миру. Хаспел — активная сторонница пыток».
Сам Майк Помпео также никогда не был противником таких методов. Против его утверждения директором ЦРУ выступала даже организация Human Rights Watch. Опасения вызывала его приверженность допросам с пристрастием.
Кроме того, Помпео — сторонник теории «вмешательства» России в американские выборы. Он неоднократно заявлял, что у Кремля есть долгая традиция влияния на политику США. Парадокс в том, что пока, кроме самого президента, пострадавших от «вмешательства» в США нет, и расследование на этой неделе было прекращено.
Несмотря на это, внутриполитическая история о том, как демократ Хиллари Клинтон поссорилась с республиканцем Дональдом Трампом, дне закончилась. Она стала внешнеполитической проблемой американско-российских отношений на неопределенный срок. Влиять на Россию сейчас пытаются обе стороны конфликта: и та, кому якобы помогала Москва, и та, кто от этой помощи якобы пострадал. Новые санкции и заявление Белого дома о намерении «действовать жестко» — доказательство.
«Мы будем действовать жестко», — эта фраза теперь имеет отношение к личности нового госсекретаря и к новым угрозам и санкциям. Окончание республиканского расследования российского дела — еще не конец истории. Тем же самым и пока с тем же результатом занимаются и спецпрокурор Мюллер, и сенатская комиссия демократов. Но признаний в том, что ничего не нашли, от этих людей ждать не стоит.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
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