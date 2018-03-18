СМИ сообщили о версии отравления Скрипалей через вентиляцию

Сми со ссылкой на неназванные источники сообщают о новой версии по делу отравления Скрипалей, которую отрабатывает британские следователи.
Экс-полковниг ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему автомобиля, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на собственные источники.
Судя по приведенным в материале данным, британские следователи сейчас отрабатывают версию, что для отравления Скрипалей было использовано некое токсичное вещество в виде порошка, которое якобы распространилось через систему вентиляции личного автомобиля пострадавшего. Телеканал, ссылаясь на некоего неназванного представителя британского разведсообщества, называет яд «субстанцией времен холодной войны».
Накануне Скотленд-Ярд опубликовал фото машины Скрипаля и обратился ко всем очевидцам с просьбой сообщить, где они видели этот автомобиль в день происшествия.
Ранее британские СМИ сообщали, что следователи работают над версией, что Скрипалей мог отравить оставленный на могиле жены букет свежих цветов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой назвала дело Скрипаля «спектаклем, абсолютной мистификацией и сеансом магии» — правда, как она заявила, с последующим разоблачением. И разоблачение, по словам представителя МИД, уже начинается.
Судя по приведенным в материале данным, британские следователи сейчас отрабатывают версию, что для отравления Скрипалей было использовано некое токсичное вещество в виде порошка, которое якобы распространилось через систему вентиляции личного автомобиля пострадавшего. Телеканал, ссылаясь на некоего неназванного представителя британского разведсообщества, называет яд «субстанцией времен холодной войны».
Накануне Скотленд-Ярд опубликовал фото машины Скрипаля и обратился ко всем очевидцам с просьбой сообщить, где они видели этот автомобиль в день происшествия.
Ранее британские СМИ сообщали, что следователи работают над версией, что Скрипалей мог отравить оставленный на могиле жены букет свежих цветов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой назвала дело Скрипаля «спектаклем, абсолютной мистификацией и сеансом магии» — правда, как она заявила, с последующим разоблачением. И разоблачение, по словам представителя МИД, уже начинается.
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