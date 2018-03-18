Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте, есть жертвы и пострадавшие

Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.
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Автокатастрофа произошла сегодня у Парка Победы. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля.
Сейчас причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Движение перекрыто по трем полосам из четырех в сторону области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Сейчас причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Движение перекрыто по трем полосам из четырех в сторону области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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