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    Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте, есть жертвы и пострадавшие. ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМассовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте, есть жертвы и пострадавшие

    Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте, есть жертвы и пострадавшие

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    Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте, есть жертвы и пострадавшие

    Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте, есть жертвы и пострадавшие

      Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

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      Автокатастрофа произошла сегодня у Парка Победы. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля.

      Сейчас причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Движение перекрыто по трем полосам из четырех в сторону области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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