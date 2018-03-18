Националисты с яйцами и зеленкой устроили акцию у консульства РФ в Киеве

Сторонники разрыва дипломатических отношений с Россией провели акцию у консульского отдела посольства РФ в Киеве.
Националисты с факелами сегодня пришли к зданию консульства. В сторону дипмиссии полетели яйца и бутылочки с зеленкой. Впрочем, как отмечает «Интерфакс», эти предметы до территории консульства не долетали.
Правоохранители обращались к протестующим с просьбой соблюдать порядок, но акции не мешали. Позднее митингующие разошлись. Задержанных не было.
Отметим, что ранее украинские националисты заявляли, что собираются устроить акции в день президентских выборов в России. В связи с этим охрана посольства в Киеве, а также генконсульств в Одессе, Львове и Харькове была усилена.
При этом украинские власти решили не пускать в дипмиссии россиян, желающих проголосовать. Отдать свой голос разрешили только сотрудникам учреждений с дипстатусом.
Правоохранители обращались к протестующим с просьбой соблюдать порядок, но акции не мешали. Позднее митингующие разошлись. Задержанных не было.
Отметим, что ранее украинские националисты заявляли, что собираются устроить акции в день президентских выборов в России. В связи с этим охрана посольства в Киеве, а также генконсульств в Одессе, Львове и Харькове была усилена.
При этом украинские власти решили не пускать в дипмиссии россиян, желающих проголосовать. Отдать свой голос разрешили только сотрудникам учреждений с дипстатусом.
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