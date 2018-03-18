Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    Националисты с яйцами и зеленкой устроили акцию у консульства РФ в Киеве

    2 комментария

    Националисты с яйцами и зеленкой устроили акцию у консульства РФ в Киеве

    Националисты с яйцами и зеленкой устроили акцию у консульства РФ в Киеве

    Сторонники разрыва дипломатических отношений с Россией провели акцию у консульского отдела посольства РФ в Киеве.

    Националисты с факелами сегодня пришли к зданию консульства. В сторону дипмиссии полетели яйца и бутылочки с зеленкой. Впрочем, как отмечает «Интерфакс», эти предметы до территории консульства не долетали.

    Правоохранители обращались к протестующим с просьбой соблюдать порядок, но акции не мешали. Позднее митингующие разошлись. Задержанных не было.

    Отметим, что ранее украинские националисты заявляли, что собираются устроить акции в день президентских выборов в России. В связи с этим охрана посольства в Киеве, а также генконсульств в Одессе, Львове и Харькове была усилена.

    При этом украинские власти решили не пускать в дипмиссии россиян, желающих проголосовать. Отдать свой голос разрешили только сотрудникам учреждений с дипстатусом.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru