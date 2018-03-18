Французская баронесса проголосовала на выборах президента РФ и расплакалась

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая в возрасте 100 лет гражданство РФ, проголосовала на выборах президента России на избирательном участке во Франции.
Сын баронессы Фома, который также получил гражданство РФ в прошлом году, рассказал, что его мать расплакалась, когда пришла на избирательный участок.
Фома: «Это было очень трогательно — я достал ей ее паспорт, и она начала плакать. Голосование для нее никогда не было важным, да она и не голосовала никогда в жизни. А тут для нее совершенно важное событие».
Представитель семейства назвал «большой радостью» возможность впервые в жизни проголосовать на выборах президента РФ.
Ранее в посольстве России в Париже рассказали, что баронессе из-за ее слабого здоровья доставят опечатанную урну для голосования на дом.
Президент России Владимир Путин в 2015 году подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции накануне своего столетия. Отмечать день рождения фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.
Семья фон Дрейер покинула Россию в 1920 году.
Ранее сообщалось о внушительных очередях, которые образовались возле зарубежных избирательных участках. О высокой явке сообщалось из Токио, Берлина, Праги, Милана, Риги и других европейских городов. В Северной Корее явка составила 100%.
По последним данным ЦИК, явка на президентских выборах в России превысила 50%.
Фома: «Это было очень трогательно — я достал ей ее паспорт, и она начала плакать. Голосование для нее никогда не было важным, да она и не голосовала никогда в жизни. А тут для нее совершенно важное событие».
Представитель семейства назвал «большой радостью» возможность впервые в жизни проголосовать на выборах президента РФ.
Ранее в посольстве России в Париже рассказали, что баронессе из-за ее слабого здоровья доставят опечатанную урну для голосования на дом.
Президент России Владимир Путин в 2015 году подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции накануне своего столетия. Отмечать день рождения фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.
Семья фон Дрейер покинула Россию в 1920 году.
Ранее сообщалось о внушительных очередях, которые образовались возле зарубежных избирательных участках. О высокой явке сообщалось из Токио, Берлина, Праги, Милана, Риги и других европейских городов. В Северной Корее явка составила 100%.
По последним данным ЦИК, явка на президентских выборах в России превысила 50%.
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