Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    Французская баронесса проголосовала на выборах президента РФ и расплакалась

    комментировать

    Французская баронесса проголосовала на выборах президента РФ и расплакалась

    Французская баронесса проголосовала на выборах президента РФ и расплакалась

    Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая в возрасте 100 лет гражданство РФ, проголосовала на выборах президента России на избирательном участке во Франции.

    Сын баронессы Фома, который также получил гражданство РФ в прошлом году, рассказал, что его мать расплакалась, когда пришла на избирательный участок.

    Фома: «Это было очень трогательно — я достал ей ее паспорт, и она начала плакать. Голосование для нее никогда не было важным, да она и не голосовала никогда в жизни. А тут для нее совершенно важное событие».

    Представитель семейства назвал «большой радостью» возможность впервые в жизни проголосовать на выборах президента РФ.

    Ранее в посольстве России в Париже рассказали, что баронессе из-за ее слабого здоровья доставят опечатанную урну для голосования на дом.

    смотретьПолучившая гражданство РФ баронесса фон Дрейер решила подтянуть русский язык
    Получившая гражданство РФ баронесса фон Дрейер решила подтянуть русский язык
    Президент России Владимир Путин в 2015 году подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции накануне своего столетия. Отмечать день рождения фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.

    Семья фон Дрейер покинула Россию в 1920 году.

    смотретьОчереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках
    Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках
    Ранее сообщалось о внушительных очередях, которые образовались возле зарубежных избирательных участках. О высокой явке сообщалось из Токио, Берлина, Праги, Милана, Риги и других европейских городов. В Северной Корее явка составила 100%.

    По последним данным ЦИК, явка на президентских выборах в России превысила 50%.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru