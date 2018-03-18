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    Старейшая россиянка проголосовала на выборах президента в Кабардино-Балкарии

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    Старейшая россиянка проголосовала на выборах президента в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>

    Старейшая россиянка проголосовала на выборах президента в Кабардино-Балкарии

    Старейшая россиянка проголосовала на выборах президента в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>
  • Фото: kbrria.ru

    • Самая пожилая жительница России Нану Шаова проголосовала на президентских выборах у себя дома в Кабардино-Балкарии.

    Самой пожилой избирательницей на сегодняшних выборах президента РФ оказалась 127-летняя жительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова. Об этом во время беседы по видеосвязи с информационным центром ЦИК сообщил председатель республиканского центризбиркома Вячеслав Гешев. Он уточнил, что долгожительница голосовала дома: урну для бюллетеней к ней домой привезли члены избирательной комиссии.

    Нану Шаова живет в селе Заюково Баксанского района республики. В июле прошлого года она была официально включена в Книгу рекордов России как самая пожилая россиянка. Главный редактор издания тогда вручил ей сертификат и сообщил, что возраст Нану Цуковны считается и мировым рекордом.
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