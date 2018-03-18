В Северной Корее на выборы президента пришли все 112 россиян

В столице Северной Кореи зафиксировали
100-процентную явку граждан РФ на выборы президента.
Избирательный участок в Пхеньяне посетили все 112 граждан РФ, находящихся сейчас в стране. О стопроцентной явке сообщается на странице российского посольства в Facebook.
Из сообщения посольства РФ в Северной Корее: «Кроме сотрудников Посольства и членов их семей своим конституционным правом также воспользовался Владимир Ли, наш единственный соотечественник, постоянно проживающий в КНДР».
Ранее в соцсетях были опубликованы фото, на которых видно, как находящиеся за рубежом россияне выстроились в длинные очереди на избирательных участках. О рекордной явке сообщали из Токио, Берлина, Праги, Милана, Риги и других европейских городов. Множество россиян пришли отдать свой голос на участках в курортных Гоа (Индия), Пхукете и Паттайе (Таиланд) и других.
Сведения о стопроцентной явке также ранее поступили из космоса.
Из сообщения посольства РФ в Северной Корее: «Кроме сотрудников Посольства и членов их семей своим конституционным правом также воспользовался Владимир Ли, наш единственный соотечественник, постоянно проживающий в КНДР».
Ранее в соцсетях были опубликованы фото, на которых видно, как находящиеся за рубежом россияне выстроились в длинные очереди на избирательных участках. О рекордной явке сообщали из Токио, Берлина, Праги, Милана, Риги и других европейских городов. Множество россиян пришли отдать свой голос на участках в курортных Гоа (Индия), Пхукете и Паттайе (Таиланд) и других.
Сведения о стопроцентной явке также ранее поступили из космоса.
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