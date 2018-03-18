Российский посол открыл голосование в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов открыл избирательный участок в Вашингтоне.
Участок открылся в российском посольстве. «Поздравляю вас с началом нашей работы», — отметил дипломат.
Как сообщает ТАСС, с самого утра избиратели начали активно приходить на участок.
Всего комиссия в посольстве получила 13510 бюллетеней. 982 человека проголосовали досрочно, еще четверо попросили о выездном голосовании.
Также проголосовать сегодня можно в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле. Досрочное голосование было организовано в Атланте, Бостоне, Далласе, Денвере, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Миннеаполисе, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Филадельфии и Чикаго.
Отметим, что всего сегодня за рубежом открылись 394 избирательных участка в 144 странах. Сообщения о небывалом ажиотаже и больших очередях приходят со всего мира.
Как сообщает ТАСС, с самого утра избиратели начали активно приходить на участок.
Всего комиссия в посольстве получила 13510 бюллетеней. 982 человека проголосовали досрочно, еще четверо попросили о выездном голосовании.
Также проголосовать сегодня можно в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле. Досрочное голосование было организовано в Атланте, Бостоне, Далласе, Денвере, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Миннеаполисе, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Филадельфии и Чикаго.
Отметим, что всего сегодня за рубежом открылись 394 избирательных участка в 144 странах. Сообщения о небывалом ажиотаже и больших очередях приходят со всего мира.
Вот так россияне голосуют на зарубежных участках — очереди и ажиотаж!Опубликовано НТВ 18 марта 2018 г.
#выборы2018
Комментарии