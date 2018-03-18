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    Российский посол открыл голосование в Вашингтоне

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    • Фото: Посольство России в США
    Российский посол открыл голосование в Вашингтоне

    Российский посол открыл голосование в Вашингтоне

    Российский посол открыл голосование в Вашингтоне
  • Фото: Посольство России в США

    • Посол России в США Анатолий Антонов открыл избирательный участок в Вашингтоне.

    Участок открылся в российском посольстве. «Поздравляю вас с началом нашей работы», — отметил дипломат.

    Как сообщает ТАСС, с самого утра избиратели начали активно приходить на участок.

    Всего комиссия в посольстве получила 13510 бюллетеней. 982 человека проголосовали досрочно, еще четверо попросили о выездном голосовании.

    Также проголосовать сегодня можно в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле. Досрочное голосование было организовано в Атланте, Бостоне, Далласе, Денвере, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Миннеаполисе, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Филадельфии и Чикаго.

    Отметим, что всего сегодня за рубежом открылись 394 избирательных участка в 144 странах. Сообщения о небывалом ажиотаже и больших очередях приходят со всего мира.

    Вот так россияне голосуют на зарубежных участках — очереди и ажиотаж!
    #выборы2018

    Опубликовано НТВ 18 марта 2018 г.

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