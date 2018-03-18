В ОБСЕ отказались помогать россиянам проголосовать на Украине

В ОБСЕ заявили, что проблема, связанная с обеспечением избирательных прав россиян на Украине, должна решаться Москвой и Киевом.
Как отметили в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, международных стандартов в этой области нет.
Томас Раймер, пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ: «В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами».
При этом Раймер подчеркнул, что БДИПЧ ОБСЕ занимается наблюдением только на выборах, проходящих на территории РФ, передает ТАСС.
Напомним, украинские власти решили помешать россиянам принять участие в президентских выборах. Было решено, что 18 марта охрана не будет пускать россиян на территорию дипмиссий в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. На территорию учреждений пускают только лиц с дипломатическим статусом.
В ответ в МИД РФ заявили, что решение Киева противоречит международным правозащитным нормам. А в ЦИК обвинили Киев в гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ.
Томас Раймер, пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ: «В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами».
При этом Раймер подчеркнул, что БДИПЧ ОБСЕ занимается наблюдением только на выборах, проходящих на территории РФ, передает ТАСС.
Напомним, украинские власти решили помешать россиянам принять участие в президентских выборах. Было решено, что 18 марта охрана не будет пускать россиян на территорию дипмиссий в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. На территорию учреждений пускают только лиц с дипломатическим статусом.
В ответ в МИД РФ заявили, что решение Киева противоречит международным правозащитным нормам. А в ЦИК обвинили Киев в гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ.
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