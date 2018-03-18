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    Автомобиль въехал в ночной клуб в Великобритании, 13 пострадавших

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    • Фото: @HeartKentNews / twitter.com
    Автомобиль въехал в ночной клуб в Великобритании, 13 пострадавших

    Автомобиль въехал в ночной клуб в Великобритании, 13 пострадавших

    Автомобиль въехал в ночной клуб в Великобритании, 13 пострадавших
  • Фото: @HeartKentNews / twitter.com

    • Как минимум 13 человек пострадали в результате ДТП в британском городе Грейвзенд (графство Кент).

    ЧП случилась в ночь на 18 марта. Молодой человек на Suzuki Vitara въехал в ночной клуб.

    После автоаварии был задержан 21-летний водитель. По предварительным данным, въехать в клуб он решил после того, как его выгнали из заведения из-за ссоры. Как подчеркнули в полиции графства, речи о теракте не идет.

    В результате ранения и травмы получили как минимум 13 человек. Сейчас точное количество пострадавших уточняется.

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