Автомобиль въехал в ночной клуб в Великобритании, 13 пострадавших

Как минимум 13 человек пострадали в результате ДТП в британском городе Грейвзенд (графство Кент).
ЧП случилась в ночь на 18 марта. Молодой человек на Suzuki Vitara въехал в ночной клуб.
После автоаварии был задержан 21-летний водитель. По предварительным данным, въехать в клуб он решил после того, как его выгнали из заведения из-за ссоры. Как подчеркнули в полиции графства, речи о теракте не идет.
В результате ранения и травмы получили как минимум 13 человек. Сейчас точное количество пострадавших уточняется.
После автоаварии был задержан 21-летний водитель. По предварительным данным, въехать в клуб он решил после того, как его выгнали из заведения из-за ссоры. Как подчеркнули в полиции графства, речи о теракте не идет.
В результате ранения и травмы получили как минимум 13 человек. Сейчас точное количество пострадавших уточняется.
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