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    Кони, медведи, ракеты и богатыри: россияне превратили голосование в праздник

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    • Фото: Типичная Адыгея / vk.com
    Кони, медведи, ракеты и богатыри: россияне превратили голосование в праздник

    Кони, медведи, ракеты и богатыри: россияне превратили голосование в праздник

    Кони, медведи, ракеты и богатыри: россияне превратили голосование в праздник
  • Фото: Типичная Адыгея / vk.com

    • В Адыгее житель аула Егерухай Кошехабльского района Хамид Хаконов приехал на избирательный участок верхом на коне, облачившись в национальную одежду — черкеску. И он не единственный, кто решил сегодня принять участие в выборах необычным способом.

    Администрация Кошехабльского района Адыгеи сообщила, что есаул на коне приехал на избирательный участок одним из первых.

    Ранее сообщалось о других необычных избирателях. Так, например, в бурятском Северобайкальске на избирательный участок пришел «медведь».



    В Ленинградской области избиратель голосовал в костюме межбаллистической ракеты «Сармат».




    Житель деревни Елизарьево Нижегородской области добрался до избирательного участка в соседнем Арзамасском районе на дельтаплане. В Липецке 19-летние братья-близнецы выбирали будущего президента РФ в доспехах русских богатырей. В том же городе на другой участок заявились участники клуба исторической реконструкции «Северный берег» — в кольчугах, шлемах и с мечами.

    Ранее пользователи также выкладывали фото с голосующими знаменитостями. Например, гражданин РФ Жерар Депардье проголосовал в российском посольстве в Париже. А на одном из участков в Подмосковье заметили Аллу Пугачёву с мужем Максимом Галкиным. О своем намерении принять участие в выборах Примадонна заявила еще накануне.


    Ранее корреспондент CNN рассказал о царящем на избирательных участках оптимизме и рассказал зрителям, что удивлен высокой явкой россиян. В соцсетях также появляются фото с зарубежных участков, открытых для россиян. Люди выстраиваются в очереди, царит ажиотаж.
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