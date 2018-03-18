Кони, медведи, ракеты и богатыри: россияне превратили голосование в праздник

В Адыгее житель аула Егерухай Кошехабльского района Хамид Хаконов приехал на избирательный участок верхом на коне, облачившись в национальную одежду — черкеску. И он не единственный, кто решил сегодня принять участие в выборах необычным способом.
|
655
Администрация Кошехабльского района Адыгеи сообщила, что есаул на коне приехал на избирательный участок одним из первых.
Ранее сообщалось о других необычных избирателях. Так, например, в бурятском Северобайкальске на избирательный участок пришел «медведь».
В Ленинградской области избиратель голосовал в костюме межбаллистической ракеты «Сармат».
Житель деревни Елизарьево Нижегородской области добрался до избирательного участка в соседнем Арзамасском районе на дельтаплане. В Липецке 19-летние братья-близнецы выбирали будущего президента РФ в доспехах русских богатырей. В том же городе на другой участок заявились участники клуба исторической реконструкции «Северный берег» — в кольчугах, шлемах и с мечами.
Ранее пользователи также выкладывали фото с голосующими знаменитостями. Например, гражданин РФ Жерар Депардье проголосовал в российском посольстве в Париже. А на одном из участков в Подмосковье заметили Аллу Пугачёву с мужем Максимом Галкиным. О своем намерении принять участие в выборах Примадонна заявила еще накануне.
Ранее корреспондент CNN рассказал о царящем на избирательных участках оптимизме и рассказал зрителям, что удивлен высокой явкой россиян. В соцсетях также появляются фото с зарубежных участков, открытых для россиян. Люди выстраиваются в очереди, царит ажиотаж.
Ранее сообщалось о других необычных избирателях. Так, например, в бурятском Северобайкальске на избирательный участок пришел «медведь».
В Ленинградской области избиратель голосовал в костюме межбаллистической ракеты «Сармат».
На избирательном участке в Горбунках голосует баллистическая ракета «Сармат» pic.twitter.com/RwnBa4Lut2— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 18 марта 2018 г.
Житель деревни Елизарьево Нижегородской области добрался до избирательного участка в соседнем Арзамасском районе на дельтаплане. В Липецке 19-летние братья-близнецы выбирали будущего президента РФ в доспехах русских богатырей. В том же городе на другой участок заявились участники клуба исторической реконструкции «Северный берег» — в кольчугах, шлемах и с мечами.
Ранее пользователи также выкладывали фото с голосующими знаменитостями. Например, гражданин РФ Жерар Депардье проголосовал в российском посольстве в Париже. А на одном из участков в Подмосковье заметили Аллу Пугачёву с мужем Максимом Галкиным. О своем намерении принять участие в выборах Примадонна заявила еще накануне.
Пугачева и Галкин чет приуныли pic.twitter.com/3HEHR3OcoJ— Mikhail Golub (@golub) 18 марта 2018 г.
Ранее корреспондент CNN рассказал о царящем на избирательных участках оптимизме и рассказал зрителям, что удивлен высокой явкой россиян. В соцсетях также появляются фото с зарубежных участков, открытых для россиян. Люди выстраиваются в очереди, царит ажиотаж.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии