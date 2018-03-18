Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках

В частности, о настоящем ажиотаже и рекордной явке рассказали в участковой избирательной комиссии в Токио.Также сообщения о высокой явке приходят из Берлина, Праги, Милана, Риги и других европейских городов. Там у избирательных участков появились солидные очереди.Кроме того, множество россиян пришло на избирательные участки, открытые на популярных зарубежных курортах — Гоа (Индия), Пхукете и Паттайе (Таиланд) и других.Отметим, что к 18 марта было открыто 394 избирательных участка в 144 странах. При этом на прошлых президентских выборах их было 378, а думских — 365.РигаФото: Ульяна Конопаткина / vk.comПхукетФото: arkhangelsk_life / vk.comБерлинФото: Снежана Полякова / vk.comПрагаФото: news_zv / vk.com