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    Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках. выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках

    Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках

    8 комментариев
    Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках

    Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках

    Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках

      Живущие и отдыхающие за границей россияне выстроились в очереди к избирательным участкам.

      В частности, о настоящем ажиотаже и рекордной явке рассказали в участковой избирательной комиссии в Токио.

      Также сообщения о высокой явке приходят из Берлина, Праги, Милана, Риги и других европейских городов. Там у избирательных участков появились солидные очереди.

      Кроме того, множество россиян пришло на избирательные участки, открытые на популярных зарубежных курортах — Гоа (Индия), Пхукете и Паттайе (Таиланд) и других.

      Отметим, что к 18 марта было открыто 394 избирательных участка в 144 странах. При этом на прошлых президентских выборах их было 378, а думских — 365.

      Рига
      Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках. выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: Ульяна Конопаткина / vk.com

      Пхукет
      Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках. выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: arkhangelsk_life / vk.com

      Берлин
      Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках. выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: Снежана Полякова / vk.com

      Прага
      Очереди и ажиотаж: россияне активно голосуют на зарубежных участках. выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: news_zv / vk.com





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