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    Корреспондента CNN удивила активность россиян на выборах

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    Корреспондента CNN удивила активность россиян на выборах

    Корреспондента CNN удивила активность россиян на выборах

    Корреспондент CNN, освещающий выборы в России, заявил, что удивлен активности россиян на этих выборах.

    Корреспондент Мэтью Чанс, находясь на одном из московских избирательных участков, рассказал в прямом эфире CNN, что удивлен оптимизму, царящему среди пришедших на выборы россиян — притом что, по его словам, выбор кандидатов «очень ограничен».

    По его словам, российские власти приложили значительные усилия, чтобы мотивировать людей выйти из дома и проголосовать. Американский журналист рассказал, что время от времени на участке образовываются очереди.

    Мэтью Чанс, корреспондент CNN: «Мы полагали, что настроения будут довольно апатичными. Но в действительности, по крайней мере конкретно на этом избирательном участке в центре Москвы, выборы проходят оживленно».

    В своем Twitter Чанс опубликовал видео с танцующими рядом с избирательными участками росиянами.




    По данным ЦИК, по состоянию на 14:00 явка на выборах в РФ приблизилась к 35%. Данные о числе проголосовавших обновляются в онлайн-режиме. На Камчатке голосование к этому моменту уже завершилось, там зафиксировали исторический рекорд явки избирателей.
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