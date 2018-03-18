ВЦИОМ узнал средний возраст большинства проголосовавших избирателей

Средний возраст избирателей, которые к 13:00 по Москве исполнили свой гражданский долг и проголосовали на выборах президента, составляет
45–60 лет. Таковы данные опроса ситуационного центра Smart ExitPoll ВЦИОМ.
По информации РИА Новости, в выборах главы государства к 13:00 по Москве приняли участие около 102190 опрошенных россиян. Средний возраст большинства избирателей (28,1%) составляет 60 лет, 26,8% опрошенных — 45-летние граждане, 21,4% респондентов — люди в возрасте примерно 35 лет, 15,6% — 25-летние, 18-летних насчитывается всего 8,1%. Примечательно, что среди проголосовавших 55,1% — женщины, 44,9% — мужчины.
При опросе соблюдается конфиденциальность ответов, все данные размещаются на блокчейн-платформе, что гарантирует их неизменность и неприкосновенность. Smart ExitPoll — один из первых в мире проектов, где блокчейн (распределенная система хранения данных) применяется в рамках электоральных исследований. Эта технология не позволяет вносить внешние изменения в загруженные данные.
На пост президента России претендуют 8 человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко») и самовыдвиженец Владимир Путин.
При опросе соблюдается конфиденциальность ответов, все данные размещаются на блокчейн-платформе, что гарантирует их неизменность и неприкосновенность. Smart ExitPoll — один из первых в мире проектов, где блокчейн (распределенная система хранения данных) применяется в рамках электоральных исследований. Эта технология не позволяет вносить внешние изменения в загруженные данные.
На пост президента России претендуют 8 человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко») и самовыдвиженец Владимир Путин.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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