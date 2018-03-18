Собчак проголосовала и отправилась в «Матросскую тишину»

Кандидаты в президенты посетили избирательные участки и отдали свои голоса.
Сергей Бабурин, кандидат от партии «Российский общенародный союз», вместе с женой и детьми пришел на участок №2151, расположенный в Российской академии наук. Именно там ранее сегодня проголосовал Владимир Путин.
Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, утром проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Кандидат рассказал журналистам, что сегодня у него отличное настроение, а также поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя.
Владимир Жириновский же решил проголосовать в Москве. Вместе с помощниками лидер ЛДПР пришел на избирательный участок №2714 на западе столицы. При этом скрывать своего выбора Жириновский не стал — он продемонстрировал всем присутствующим заполненный бюллетень. Кроме того, кандидат заявил, что сегодня народ выбирает «верховного правителя русского мира, чьи границы мы еще не обозначили».
Ксения Собчак отдала свой голос на избирательном участке №158 в Москве. Она обратила внимание на повышенную явку и заявила, что «выборы пока прозрачнее, чем предыдущие». При этом Собчак заявила, что ее штаб зафиксировал несколько сообщений о нарушениях. Одно из них поступило из следственного изолятора «Матросская тишина», куда Собчак отправилась после голосования, передает «Интерфакс».
Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин проголосовал на столичном участке №137. Он отметил «боевое настроение» и представил свою маму, вместе с которой пришел на выборы.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с семьей пришел на участок, расположенный в поселке Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). «Спасибо, мы сделали свой выбор, семья, ура!»,- сказал кандидат журналистам.
А Григорий Явлинский отдал свой голос на избирательном участке №2579 в Крылатском районе столицы. Основатель партии «Яблоко» пришел на участок один, а во время общения с журналистами отказался говорить, за кого проголосовал.
Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, утром проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Кандидат рассказал журналистам, что сегодня у него отличное настроение, а также поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя.
Владимир Жириновский же решил проголосовать в Москве. Вместе с помощниками лидер ЛДПР пришел на избирательный участок №2714 на западе столицы. При этом скрывать своего выбора Жириновский не стал — он продемонстрировал всем присутствующим заполненный бюллетень. Кроме того, кандидат заявил, что сегодня народ выбирает «верховного правителя русского мира, чьи границы мы еще не обозначили».
Ксения Собчак отдала свой голос на избирательном участке №158 в Москве. Она обратила внимание на повышенную явку и заявила, что «выборы пока прозрачнее, чем предыдущие». При этом Собчак заявила, что ее штаб зафиксировал несколько сообщений о нарушениях. Одно из них поступило из следственного изолятора «Матросская тишина», куда Собчак отправилась после голосования, передает «Интерфакс».
Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин проголосовал на столичном участке №137. Он отметил «боевое настроение» и представил свою маму, вместе с которой пришел на выборы.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с семьей пришел на участок, расположенный в поселке Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). «Спасибо, мы сделали свой выбор, семья, ура!»,- сказал кандидат журналистам.
А Григорий Явлинский отдал свой голос на избирательном участке №2579 в Крылатском районе столицы. Основатель партии «Яблоко» пришел на участок один, а во время общения с журналистами отказался говорить, за кого проголосовал.
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