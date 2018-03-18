Джонсон: у Лондона есть доказательства наличия у России запасов «Новичка»

У Великобритании есть доказательства того, что Россия в течение последних 10 лет разрабатывала и запасала отравляющие вещества класса «Новичок», заявил глава МИД страны Борис Джонсон.
У Великобритании есть доказательства, что Россия в течение последних десяти лет разрабатывала и запасала отравляющие вещества класса «Новичок», а также изучала способы их доставки с целью убивать людей. Об этом в эфире телеканала Би-би-си заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
О каких именно доказательствах идет речь, Джонсон не уточнил.
Ранее в этой же программе постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия непричастна к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он добавил, что у России нет запасов отравляющих веществ, и напомнил, что лаборатория в Портон-Дауни, которая специализируется на изучении подобных веществ и к тому же участвует в расследовании дела Скрипалей, находится всего в 12 километрах от Солсбери.
Борис Джонсон счел ответ Чижова недостойным «страны, которая действительно считает себя невиновной».
Напомним, отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери привело к резкому обострению в отношениях Москвы и Лондона.
Британская сторона утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и поэтому к отравлению причастна Россия. Доказательств при этом никаких не приводится. Тем не менее премьер Британии Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и заморозке всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипаля и его дочери. Накануне МИД РФ озвучил ответные меры в отношении Лондона: персонами нон грата стали 23 сотрудника британской дипмиссии, в течение недели они должны уехать из нашей страны.
О каких именно доказательствах идет речь, Джонсон не уточнил.
Ранее в этой же программе постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия непричастна к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он добавил, что у России нет запасов отравляющих веществ, и напомнил, что лаборатория в Портон-Дауни, которая специализируется на изучении подобных веществ и к тому же участвует в расследовании дела Скрипалей, находится всего в 12 километрах от Солсбери.
Борис Джонсон счел ответ Чижова недостойным «страны, которая действительно считает себя невиновной».
Напомним, отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери привело к резкому обострению в отношениях Москвы и Лондона.
Британская сторона утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и поэтому к отравлению причастна Россия. Доказательств при этом никаких не приводится. Тем не менее премьер Британии Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и заморозке всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипаля и его дочери. Накануне МИД РФ озвучил ответные меры в отношении Лондона: персонами нон грата стали 23 сотрудника британской дипмиссии, в течение недели они должны уехать из нашей страны.
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