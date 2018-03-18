Выборы-2018: в Киеве пришедшую голосовать россиянку закидали кислой капустой

В украинской столице россиянка, пришедшая в российское посольство, чтобы проголосовать на выборах президента, подверглась нападению.
У здания российской дипмиссии нашу соотечественницу, желавшую исполнить свой гражданский долг, забросали квашеной капустой. Украинская полиция сегодня заблокировала входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Пришедших на выборы граждан РФ не пускают в здания.
Сообщалось, что 5 молодых людей с символикой националистической партии «Свобода» подожгли сигнальные файеры у металлического забора, которым огорожено здание посольства РФ в Киеве. У стен диппредставительств собрались группы украинских националистов и радикалов. Они под украинские патриотические песни для обогрева разожгли в бочке костер. Участникам этой шумной акции раздают горячий чай с печеньем. По информации РИА Новости, желающих принять участие в выборах почти нет.
Действия украинских властей, в день президентских выборов заблокировавших доступ граждан РФ в российские загранучреждения, Москва считает незаконными.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях. Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки».
Захарова задается вопросом «зачем все это им нужно?» и сама же на него отвечает: граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит.
Сообщалось, что 5 молодых людей с символикой националистической партии «Свобода» подожгли сигнальные файеры у металлического забора, которым огорожено здание посольства РФ в Киеве. У стен диппредставительств собрались группы украинских националистов и радикалов. Они под украинские патриотические песни для обогрева разожгли в бочке костер. Участникам этой шумной акции раздают горячий чай с печеньем. По информации РИА Новости, желающих принять участие в выборах почти нет.
Действия украинских властей, в день президентских выборов заблокировавших доступ граждан РФ в российские загранучреждения, Москва считает незаконными.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях. Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки».
Захарова задается вопросом «зачем все это им нужно?» и сама же на него отвечает: граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит.
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