Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже

Актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, проголосовал на президентских выборах.
Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, проголосовал на выборах президента РФ. Актер сейчас находится в Париже, он голосовал на избирательном участке в российском посольстве, передает РИА Новости.
На вопрос о том, с какими эмоциями он отдал свой голос, Депардье ответил: «С чувством любви к России».
На вопрос о том, с какими эмоциями он отдал свой голос, Депардье ответил: «С чувством любви к России».
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