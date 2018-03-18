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    Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже. Депардье, Париж, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже

    Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже

    1 комментарий
    • Фото: @lucas_rtfrance / twitter.com
    Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже

    Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже

    Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже
    • Фото: @lucas_rtfrance / twitter.com

      • Актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, проголосовал на президентских выборах.

      Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, проголосовал на выборах президента РФ. Актер сейчас находится в Париже, он голосовал на избирательном участке в российском посольстве, передает РИА Новости.

      На вопрос о том, с какими эмоциями он отдал свой голос, Депардье ответил: «С чувством любви к России».

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