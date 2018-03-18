ЦИК: явка на выборах на борту МКС составила 100%

Космонавт Антон Шкаплеров проголосовал на выборах Президента России и вышел на связь с ЦИК России. Явка на борту МКС составила 100%. — ЦИК России (@CIKRussia) 18 марта 2018 г.

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Российский космонавт вышел на связь с Центризбиркомом и поблагодарил за возможность, находясь в космосе, проголосовать на выборах президента России.: «Я третий раз в космосе, но второй раз действительно голосую на выборах президента Российской Федерации. Я уже проголосовал в Центре управления полетами в Королеве. Присутствовал и председатель территориальной избирательной комиссии Королева и члены избирательной комиссии, и мое доверенное лицо — командир отряда космонавтов Кононенко Олег Дмитриевич».Шкаплеров отметил, что считает сегодняшний день двойным праздником, так как «сегодня четвертая годовщина, когда мой родной Крым, родной Севастополь вошли в состав России».Космонавт также рассказал, как смотрится Россия из космоса в день выборов. По его словам, страна «смотрится также прекрасно, как и всегда», на нее «приятно смотреть и днем, и ночью, в любую погоду».