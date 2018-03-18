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    ЦИК: явка на выборах на борту МКС составила 100%

    3 комментария
    • Фото: ЦИК России / facebook.com
    ЦИК: явка на выборах на борту МКС составила 100%

    ЦИК: явка на выборах на борту МКС составила 100%

    ЦИК: явка на выборах на борту МКС составила 100%
  • Фото: ЦИК России / facebook.com

    • Российский космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту МКС, проголосовал на выборах президента.

    Российский космонавт вышел на связь с Центризбиркомом и поблагодарил за возможность, находясь в космосе, проголосовать на выборах президента России.

    Антон Шкаплеров: «Я третий раз в космосе, но второй раз действительно голосую на выборах президента Российской Федерации. Я уже проголосовал в Центре управления полетами в Королеве. Присутствовал и председатель территориальной избирательной комиссии Королева и члены избирательной комиссии, и мое доверенное лицо — командир отряда космонавтов Кононенко Олег Дмитриевич».

    Шкаплеров отметил, что считает сегодняшний день двойным праздником, так как «сегодня четвертая годовщина, когда мой родной Крым, родной Севастополь вошли в состав России».

    Космонавт также рассказал, как смотрится Россия из космоса в день выборов. По его словам, страна «смотрится также прекрасно, как и всегда», на нее «приятно смотреть и днем, и ночью, в любую погоду».


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