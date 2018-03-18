Джонсон счел бесполезными ответные меры России по делу Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает «бесполезными» ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов.
Такое мнение Джонсон высказал в статье для издания The Sun.
Борис Джонсон: «Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы».
Министр добавил, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стало «ударом в спину» Великобритании за то, что она «противостоит безрассудному поведению» Кремля.
Джонсон также отметил, что считает Россию «одинокой и изолированной», и заявил, что Британия, в свою очередь, «получила поддержку от друзей по всему миру». В частности, от лидеров Германии, Франции и США.
Ранее Великобритания без каких-либо доказательств возложила вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Россию и потребовала высылки 23 российских дипломатов из страны. В ответ МИД РФ также объявил о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва закрыла консульство Великобритании в Петербурге и запретила деятельность Британского совета.
В МИД РФ добавили, что если в отношении страны будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.
Напомним, 4 марта в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британского следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждают в Лондоне, скорее всего, разработанным в России. А глава МИД Борис Джонсон шокировал Кремль заявлением, что приказ отравить Скрипаля отдал лично глава российского государства.
Борис Джонсон: «Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы».
Министр добавил, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стало «ударом в спину» Великобритании за то, что она «противостоит безрассудному поведению» Кремля.
Джонсон также отметил, что считает Россию «одинокой и изолированной», и заявил, что Британия, в свою очередь, «получила поддержку от друзей по всему миру». В частности, от лидеров Германии, Франции и США.
Ранее Великобритания без каких-либо доказательств возложила вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Россию и потребовала высылки 23 российских дипломатов из страны. В ответ МИД РФ также объявил о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва закрыла консульство Великобритании в Петербурге и запретила деятельность Британского совета.
В МИД РФ добавили, что если в отношении страны будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.
Напомним, 4 марта в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британского следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждают в Лондоне, скорее всего, разработанным в России. А глава МИД Борис Джонсон шокировал Кремль заявлением, что приказ отравить Скрипаля отдал лично глава российского государства.
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