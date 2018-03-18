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    Джонсон счел бесполезными ответные меры России по делу Скрипаля

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    Джонсон счел бесполезными ответные меры России по делу Скрипаля

    Джонсон счел бесполезными ответные меры России по делу Скрипаля

    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает «бесполезными» ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов.

    Такое мнение Джонсон высказал в статье для издания The Sun.

    Борис Джонсон: «Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы».

    Министр добавил, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стало «ударом в спину» Великобритании за то, что она «противостоит безрассудному поведению» Кремля.

    Джонсон также отметил, что считает Россию «одинокой и изолированной», и заявил, что Британия, в свою очередь, «получила поддержку от друзей по всему миру». В частности, от лидеров Германии, Франции и США.

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    Посол РФ в Лондоне: на колоссальную провокацию против России брошены все силы. Эксклюзив НТВ
    Ранее Великобритания без каких-либо доказательств возложила вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Россию и потребовала высылки 23 российских дипломатов из страны. В ответ МИД РФ также объявил о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва закрыла консульство Великобритании в Петербурге и запретила деятельность Британского совета.

    В МИД РФ добавили, что если в отношении страны будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

    Напомним, 4 марта в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британского следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждают в Лондоне, скорее всего, разработанным в России. А глава МИД Борис Джонсон шокировал Кремль заявлением, что приказ отравить Скрипаля отдал лично глава российского государства.



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