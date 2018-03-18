ЦИК привел первые данные о явке на выборах президента

Явка на президентских выборах на 10:00 по Москве составила более 16,5%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
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Явка на президентских выборах по всей России на 10:00 по московскому времени составила более 16,5% — это в 2,5 раза выше, чем на выборах в 2012 году. Данные привела в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова, передает «Интерфакс».
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «На 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004-м — 8,01%, в 2008-м — 8,94%, в 2012-м — 6,53%, в 2018-м — 16,55%».
Также стали известны промежуточные данные о явке по ряду регионов. Так, в Москве на 10:00 явка составила почти 6%, в Подмосковье — около 8%, в Петербурге — 4,66%, в Крыму — более 13%, в Севастополе — 14%.
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «На 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004-м — 8,01%, в 2008-м — 8,94%, в 2012-м — 6,53%, в 2018-м — 16,55%».
Также стали известны промежуточные данные о явке по ряду регионов. Так, в Москве на 10:00 явка составила почти 6%, в Подмосковье — около 8%, в Петербурге — 4,66%, в Крыму — более 13%, в Севастополе — 14%.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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