Лондон отказался предоставить России доступ к Скрипалю

Британская сторона ответила отказом на запрос России предоставить доступ к
экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, который находится в коме после отравления токсичным веществом в Солсбери.
Отказ допустить российских представителей к Скрипалю Лондон объясняет тем, что рассматривает его как британского подданного, сообщили «Интерфаксу» в посольстве РФ в Лондоне.
Представитель посольства РФ в Лондоне: «Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина».
Накануне посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил в интервью НТВ, что Лондон не предоставляет доступа к россиянам Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пострадавшим от отравления в Солсбери. При этом он отметил, что и отец, и дочь являются российскими гражданами.
Напомним, что бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, а затем выданный ей в рамках обмена, в начале марта был найден в тяжелом состоянии в городе Солсбери. Вместе с ним пострадала и его 33-летняя дочь Юлия. Британские власти, не приведя никаких доказательств, заявили, что к отравлению бывшего двойного агента, вероятнее всего, причастна Москва и объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Поводом для обвинений в адрес России послужило то, что Скрипали были отравлены вещестсвом, якобы имеющем российское происхождение.
Представитель посольства РФ в Лондоне: «Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина».
Накануне посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил в интервью НТВ, что Лондон не предоставляет доступа к россиянам Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пострадавшим от отравления в Солсбери. При этом он отметил, что и отец, и дочь являются российскими гражданами.
Напомним, что бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, а затем выданный ей в рамках обмена, в начале марта был найден в тяжелом состоянии в городе Солсбери. Вместе с ним пострадала и его 33-летняя дочь Юлия. Британские власти, не приведя никаких доказательств, заявили, что к отравлению бывшего двойного агента, вероятнее всего, причастна Москва и объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Поводом для обвинений в адрес России послужило то, что Скрипали были отравлены вещестсвом, якобы имеющем российское происхождение.
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