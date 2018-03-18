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    Путин рассказал, какой итог выборов сочтет для себя успешным

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    Путин рассказал, какой итог выборов сочтет для себя успешным

    Путин рассказал, какой итог выборов сочтет для себя успешным

    Путин рассказал, какой итог выборов сочтет для себя успешным

    Владимир Путин рассказал, какой итог президентских выборов он сочтет для себя успешным и сложно ли было сделать выбор ему самому.

    Действующий президент России Владимир Путин рассказал, какой процент голосов в свою пользу сочтет для себя успешным. Вопрос был задан ему после того, как он проголосовал на президентских выборах в здании Российской академии наук в Москве.

    Владимир Путин, президент РФ: «Любой, что дает право исполнять должность президента».

    Путин также ответил на вопрос журналиста Андрея Колесникова о том, легко ли ему было голосовать или же он сделал выбор «через не могу».

    Владимир Путин: «Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны».

    смотретьПутин проголосовал на выборах президента России
    Путин проголосовал на выборах президента России
    Перед уходом с избирательного участка Путин сообщил, что сегодня у него обычный рабочий день, в планах — несколько встреч.


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