Путин рассказал, какой итог выборов сочтет для себя успешным

Владимир Путин рассказал, какой итог президентских выборов он сочтет для себя успешным и сложно ли было сделать выбор ему самому.
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Действующий президент России Владимир Путин рассказал, какой процент голосов в свою пользу сочтет для себя успешным. Вопрос был задан ему после того, как он проголосовал на президентских выборах в здании Российской академии наук в Москве.
Владимир Путин, президент РФ: «Любой, что дает право исполнять должность президента».
Путин также ответил на вопрос журналиста Андрея Колесникова о том, легко ли ему было голосовать или же он сделал выбор «через не могу».
Владимир Путин: «Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны».
Перед уходом с избирательного участка Путин сообщил, что сегодня у него обычный рабочий день, в планах — несколько встреч.
Владимир Путин, президент РФ: «Любой, что дает право исполнять должность президента».
Путин также ответил на вопрос журналиста Андрея Колесникова о том, легко ли ему было голосовать или же он сделал выбор «через не могу».
Владимир Путин: «Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны».
Перед уходом с избирательного участка Путин сообщил, что сегодня у него обычный рабочий день, в планах — несколько встреч.
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